Названа дешевая пища для восстановления мышц после тренировок

Специальное спортивное питание не всегда бывает эффективным с точки зрения восстановления после тренировки. К такому выводу пришли исследователи из Университета Монтаны.

В ходе эксперимента добровольцам было предложено 90 минут интенсивной езды на велосипеде с последующим отдыхом, восстановлением и 20-километровой гонкой на время. После этого у испытуемых взяли кровь и провели биопсию мышц. Однако результаты показали одинаковую эффективность как от использования простой углеводной пищи, так и от спортивных добавок.

По словам исследователя из Университета Монтаны, а также опытного спортсмена Брента Руби, спортсмены приобретают недешевые порошки и гели лишь благодаря стратегическому маркетингу.

«На нас легко повлиять. Спортсмены, практикующие тренировки на выносливость, любят говорить о том, как тяжело они тренируются и насколько особенной является их диета», - отметил Руби.

Однако эти сложности можно преодолеть, включив в программу употребление углеводов - так ваш рацион станет более разнообразным, добавил исследователь.