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В Донбассе сбит вражеский дрон на подлете к храму

Светлана Головина
12:39 19.04.2020
Отмечается, что летательный аппарат был оснащен взрывчаткой.
В Донбассе сбит вражеский дрон на подлете к храму
© Фото: Пресс-служба НМ ДНР

В воскресенье, 19 апреля, на территории города Ясиноватая Донецкой области был сбит беспилотный летательный аппарат (БЛА).

© Пресс-служба НМ ДНР

«В 5.40 утра совместными действиями РЭБ и ПВО с применением станции помех "Тритон" был своевременно обнаружен и сбит вражеский БЛА ударного типа с подвешенным к нему взрывным устройством», - говорится в сообщении пресс-службы народной милиции ДНР.

В результате расшифровки информации с БЛА стало известно, что его целью был расположенный храм святых первоверховных Апостолов Петра и Павла.

В заявлении также уточняется, что запустили летательный аппарат участники 54-й бригады ВФУ.

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