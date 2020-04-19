COVID-19 подтвердился у пассажира поезда Москва - Симферополь
Все, кто контактировал с заболевшим в поезде, находятся под наблюдением врачей.
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У пассажира поезда Москва - Симферополь, который накануне был доставлен с высокой температурой в инфекционную больницу в Крыму, был диагностирован коронавирус, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Пассажир госпитализирован в инфекционный стационар, проведен комплекс противоэпидемических мероприятий», - написал она на своей странице в Сети.
По его словам, все контактировавшие с инфицированным в поезде находятся под наблюдением медиков, им проводятся обследования.
На данный момент, в Крыму зафиксировано 47 случаев заражения COVID-19.
За последние сутки на территории России заболели 6 060 человек, всего - 42 853.