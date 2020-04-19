В РПЦ предложили возможный ответ на снос памятника маршалу Коневу в Праге

В РПЦ предложили снести в России памятники чешским деятелям в ответ на демонтаж монумента маршалу Коневу в Праге. С таким сообщением выступил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Он подчеркнул, что России необходим симметричный ответ на действия чешских властей.

«Я думаю, что со стороны РФ был обещан симметричный ответ, и, наверно, этот ответ воспоследует. Наверно, придется снести памятник какому-то чешскому деятелю, который стоит на территории Российской Федерации», - отметил митрополит в интервью «Интерфаксу».

Третьего апреля в Праге был снесен памятнику Коневу. В результате данных действий, СКР возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично.

Памятник снесли 3 апреля. СКР возбудил дело об осквернении символов воинской славы России, совершённых публично.