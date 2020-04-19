Медиков, лечащих COVID-19, заселили в гостиницы Москвы

Власти Москвы расселили специалистов, которые лечат больных коронавирусом, в номера столичных гостиниц вблизи к их больницам. Отмечается, что оплачивать проживание будет город.

Врачам предоставлены комфортные условия по системе все включено. Все они живут на отдельных этажах и не выходят на улицу, еду им приносят сотрудники в защитным костюмах. В одной из гостиниц побывала съемочная группа «Звезды».

Отмечается, что на смену медиков развозят исключительно на такси, чтобы снизить риск распространения инфекции в транспорте в случае заражения кого-то из специалистов.

На данный момент режим работы врачей прост - подъем, переезд, смена в больнице и возращение в номер.

По словам властей, такое решение позволит поддержать гостиничный бизнес и обеспечить безопасность медиков и их семей.

Подробнее смотрите в сюжете Константина Исаева.