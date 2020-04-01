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«Останьтесь дома»: Новосибирск перешел на самоизоляцию

Максим Кашемиров
09:17 01.04.2020
Сотрудники ГАИ и полиции вышли в рейды на городские магистрали, чтобы объяснить, как жителям теперь нужно себя вести.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Из-за угрозы стремительного распространения коронавируса больше половины российских регионов ввели дополнительные ограничения. Людей настоятельно просят оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости.

На Кубани и в Чечне меры еще более строгие - там уже объявлен карантин. Из дома можно выйти лишь в магазин или в аптеку, а также чтобы посетить родственников, которым нужен особый уход.

Новосибирск ввел ограничения для жителей буквально несколько часов назад. Многие еще не поняли, как нужно себя вести во время режима самоизоляции. Поэтому сотрудники ГАИ и полиции выходят в рейды на городские магистрали, чтобы еще раз рассказать жителям Новосибирска все правила, как нужно действовать. В городе из громкоговорителей раздается простой текст: «Уважаемые жители Новосибирска, в целях пресечения распространения коронавирусной инфекции просим всех оставаться дома».

В России уже зарегистрировано 2337 случаев заражения новой болезнью. 121 человек уже выздоровел, 17 умерли.

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