Эксперт спрогнозировал вторую волну COVID-19
На данный момент в России заражены почти 37 тысяч человек.
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Вторая волна пандемии коронавирусной инфекции может произойти, если исследователи не смогут вывести вакцину в ближайшее время. Об этом сообщил академик РАН Сергей Недоспасов.
Однако он отметил, что скорее всего ее масштабы будут гораздо меньше.
«Когда это может произойти - остается только гадать: тут и особенности вируса, и особенности жизни данной популяции, и особенности системы здравоохранения», - цитирует его «Парламентская газета».
Помимо этого, Недоспасов пояснил, что передача вируса прекращается после выработки коллективного иммунитета.
Согласно данным оперштаба, на территории России инфицированы 36 793 человек, выздоровело 3 057, скончались - 313.