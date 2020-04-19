Вирусолог рассказал, при каком условии и когда Россия сможет победить коронавирус
При соблюдении карантинных мер Россия сможет победить коронавирус уже в июне, заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
«Это в наших руках. Важно, чтобы мы все сидели дома», - отметил он.
По мнению эксперта, длительность действия карантинных мер должна составлять не менее четырех недель, поскольку инкубационный период вируса - две недели.
По его словам, от каждого человека сейчас зависит действительно многое.
«Потому что один инфицированный человек заражает десять новых», - подчеркнул Волчков.
По его словам, при благоприятном сценарии уже к началу лета количество новых инфицированных будет стремиться к нулю.
Также вирусолог назвал самое опасное место для заражения- это закрытые, плохо вентилируемые помещения.
«Выходя на улицу, надевайте маску, соблюдайте дистанцию. Чем больше - тем лучше», - передает его слова RT.
Наибольшую опасность представляют именно бессимптомные пациенты, которые не зная о своем заболевании заражают других людей. В Москве доля таких людей растет, за последнюю неделю она выросла на 20%.
В России за минувшие сутки подтверждены 4785 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 36793 россиян. Большинство зараженных находится в Москве - 20 754 пациентов.