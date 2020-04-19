Вирусолог рассказал, при каком условии и когда Россия сможет победить коронавирус

При соблюдении карантинных мер Россия сможет победить коронавирус уже в июне, заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Это в наших руках. Важно, чтобы мы все сидели дома», - отметил он.

По мнению эксперта, длительность действия карантинных мер должна составлять не менее четырех недель, поскольку инкубационный период вируса - две недели.

По его словам, от каждого человека сейчас зависит действительно многое.

«Потому что один инфицированный человек заражает десять новых», - подчеркнул Волчков.

По его словам, при благоприятном сценарии уже к началу лета количество новых инфицированных будет стремиться к нулю.

Также вирусолог назвал самое опасное место для заражения- это закрытые, плохо вентилируемые помещения.

«Выходя на улицу, надевайте маску, соблюдайте дистанцию. Чем больше - тем лучше», - передает его слова RT.

Наибольшую опасность представляют именно бессимптомные пациенты, которые не зная о своем заболевании заражают других людей. В Москве доля таких людей растет, за последнюю неделю она выросла на 20%.

В России за минувшие сутки подтверждены 4785 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 36793 россиян. Большинство зараженных находится в Москве - 20 754 пациентов.