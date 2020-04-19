Власти Москвы назвали размер выплат для доноров крови с антителами на COVID-19

Власти Москвы установили сумму выплат для доноров крови с антителами на COVID-19. Так, за каждые 150 миллилитров плазмы будут выплачиваться 1250 рублей. За 600 миллилитров – 5 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Соответствующее постановление сегодня, 19 апреля, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

При этом отмечается, что объем разовой донации не должен превышать 600 миллилитров и быть меньше 300 миллилитров.

Также отмечается, что, по данным московского клинического комитета по COVID-19, переливание донорской плазмы крови с антителами на новую коронавирусную инфекцию считается одним из наиболее многообещающих методов лечения COVID-19 в условиях отсутствия специфической вакцины.

Ранее сообщалось, что доноры плазмы для лечения коронавируса в российской столице получат денежные выплаты.