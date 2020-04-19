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За сутки число инфицированных коронавирусом в РФ увеличилось на 6060 человек

Наталия Майорова
11:19 19.04.2020
Таким образом, в 85 субъектах нашей страны насчитывается 42853 случая инфицирования.
За сутки число инфицированных коронавирусом в РФ увеличилось на 6060 человек
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

За минувшие сутки число инфицированных коронавирусом в РФ достигло 42853 человек. Согласно данным оперативного штаба по распространению коронавируса, рост составил 6060 человек.

При этом уточняется, что 43% из них не имели клинических проявлений.

Таким образом, в 85 субъектах нашей страны насчитывается 42853 случая инфицирования.

Ранее сообщалось, что власти Москвы установили сумму выплат для доноров крови с антителами на COVID-19. Так, за каждые 150 миллилитров плазмы будут выплачиваться 1250 рублей. За 600 миллилитров – 5 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

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