Экс-депутат Рады усомнилась в существовании Украины после пандемии
По ее словам, причиной этого может стать отсутствие действий, направленных на перспективу.
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Продолжит ли Украина своей существование после того, как пандемия коронавируса закончится - большой вопрос, заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
По ее словам, Киев не думает на перспективу из-за чего ситуация может обернуться плачевными последствиями.
«Украинские политики больше заботятся о получении нового транша от МВФ и не готовятся к поствирусному периоду, и это очень печально», - цитирует ее РИА Новости.
На данный момент на территории Украины диагностировано 5106 случаев коронавируса, среди которых в Киеве - 770.
Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, мире заражены свыше двух миллионов человек.