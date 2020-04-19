Экс-депутат Рады усомнилась в существовании Украины после пандемии

Продолжит ли Украина своей существование после того, как пандемия коронавируса закончится - большой вопрос, заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман.

По ее словам, Киев не думает на перспективу из-за чего ситуация может обернуться плачевными последствиями.

«Украинские политики больше заботятся о получении нового транша от МВФ и не готовятся к поствирусному периоду, и это очень печально», - цитирует ее РИА Новости.

На данный момент на территории Украины диагностировано 5106 случаев коронавируса, среди которых в Киеве - 770.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, мире заражены свыше двух миллионов человек.