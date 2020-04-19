В Москве от COVID-19 вылечились еще 84 пациента

После прохождения лечения от коронавируса в Москве вылечились еще 84 пациента, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



По ее словам, чтобы исключить наличие COVID-19 в организме человека перед выпиской проводятся специальные исследования.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1763 человек», - уточнила заммэр.

Помимо этого уточняется, что в столице уже начали использовать новый метод борьбы с COVID-19 - переливания плазмы от переболевших граждан.



Отмечается, что донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний.



На данный момент на территории России инфицированы почти 37 тысяч человек.