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Найден способ легче пережить коронавирус

Ирина Егорова
00:59 19.04.2020
Рекомендуется ежедневно выделять пол часа на кардиотренировки, таким как езда на велосипеде, гребля и аэробика.
Найден способ легче пережить коронавирус
© Фото: Michael Weber httpimagebroker.com#search Globallookpress

Потенциально инфицированным COVID-19 будет легче пережить заболевание, если выполнять физические упражнения. О пользе спорта в жизни больных свидетельствуют результаты исследования профессора Высшей медицинской школы Университета Вирджинии Чжэнь Яна (Zhen Yan), которые публикует New York Post.

Сообщается, что регулярные упражнения для укрепления сердечно-сосудистой системы предотвращают развитие острого респираторного дистресс-синдрома (жизнеугрожающее воспалительное поражение легких)  - осложнения, которое наблюдается у 20-40% всех зараженных и в половине случаев является причиной смерти от коронавируса.

По словам Чжэнь Яна, организм человека вырабатывает антиоксидант, известный как внеклеточная супероксиддисмутаза (EcSOD), выработку которого стимулируют физические нагрузки. Таким образом, профессор рекомендует ежедневно уделять полчаса кардиотренировкам, таким как езда на велосипеде, гребля и аэробика.

Число зараженных в мире новым вирусом составляет два миллиона 300 тысяч человек. Большинство из них находятся в США, Испании, Италии, Германии и Франции. В России за минувшие сутки подтверждены 4785 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 36793 россиян. Большинство зараженных находится в Москве - 20 754 пациентов.

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