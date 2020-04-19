Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Путин обратился к православным христианам и всем гражданам России, отмечающее Светлое Христово Воскресение с поздравлениями.

«Великий праздник Пасхи наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество добра, любви и справедливости. Эти непреходящие идеалы и ценности скрепляют наш народ, помогают выстоять в годину тяжёлых испытаний», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Он отметил востребованную социальную, благотворительную деятельность христианских религиозных организаций, их поддержку волонтеров, которые в нынешнее непростое время искренне стремятся помогать ближним.

Также российский лидер подчеркнул, что сегодня, как и во все времена, Русская православная церковь, другие христианские конфессии направляют свое подвижническое служение на укрепление духовных, нравственных основ общества, приумножение нашего исторического, культурного достояния.

«В этот светлый, праздничный день от души желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего», - отметил глава государства.

В этом году из-за коронавируса главе РФ пришлось нарушить традицию и провести Пасху не в храме. Следуя ограничениям режима самоизоляции в столице российский лидер не посетил пасхальную службу в Храме Христа Спасителя.

Пасха является важнейшим христианским праздником, она отмечается в честь Воскресения Иисуса Христа. В эту дату проводятся особые богослужения, зажигается пасхальный огонь и проходит трапеза, в православной традиции включающая яйца и куличи.