В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал праздничное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя по случаю наступающего праздника Пасхи - Воскресения Христова.

Предстоятель Русской православной церкви совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Благодатный огонь из Иерусалима передал патриарху Московскому и всея Руси Кириллу председатель Попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин.

В этом году из-за режима самоизоляции, введенного в России на фоне распространения коронавируса, патриаршая служба проходит без прихожан - только с участием ограниченного числа представителей духовенства, певчих и тех лиц, присутствие которых на богослужении необходимо.

Ранее патриарх призвал верующих в связи с введенным режимом самоизоляции из-за распространения коронавируса временно воздержаться от посещения храмов, молиться дома и смотреть онлайн-трансляции богослужений. С понедельника все храмы в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и ряде других регионов России, по предписанию санитарных властей, закрыты на время богослужений для прихожан.

«Христос воскресе! - Воистину воскресе!» – так по традиции верующие будут приветствовать друг друга вплоть до праздника Вознесения Господня, который отмечается на сороковой день после Пасхи.

После пасхального богослужения верующие разговляются куличами, творожной пасхой и крашеными яйцами.