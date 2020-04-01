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Национальный запас защитных средств почти закончился в США

Татьяна Полуказакова
09:03 01.04.2020
В Америке сейчас одна из самых тяжелых в мире ситуация с коронавирусом.
Национальный запас защитных средств почти закончился в США
© Фото: Joel Marklund, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Национальном стратегическом резерве США почти закончились средства личной защиты: медицинские маски, респираторы, перчатки и халаты. Этот запас был предназначен для обеспечения всем необходимым во время ЧС.

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям взяло под контроль управление средствами личной защиты. Теперь такое оборудование пытаются закупить за границей - в Китае и Малайзии, сообщило агентство Reuters.

Ситуация с коронавирусом в Америке сейчас очень серьезная. Только за сутки от COVID-19 там скончалось 770 человек. Это число стало рекордным значением для Штатов. По данным американского Университета Джона Хопкинса, всего в стране заражено 189 тысяч человек.

В борьбе с коронавирусом США поможет Россия. В Америку отправился спецборт Министерства обороны. Он доставит медицинские маски и специальное оборудование.

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