Национальный запас защитных средств почти закончился в США

В Национальном стратегическом резерве США почти закончились средства личной защиты: медицинские маски, респираторы, перчатки и халаты. Этот запас был предназначен для обеспечения всем необходимым во время ЧС.

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям взяло под контроль управление средствами личной защиты. Теперь такое оборудование пытаются закупить за границей - в Китае и Малайзии, сообщило агентство Reuters.

Ситуация с коронавирусом в Америке сейчас очень серьезная. Только за сутки от COVID-19 там скончалось 770 человек. Это число стало рекордным значением для Штатов. По данным американского Университета Джона Хопкинса, всего в стране заражено 189 тысяч человек.

В борьбе с коронавирусом США поможет Россия. В Америку отправился спецборт Министерства обороны. Он доставит медицинские маски и специальное оборудование.