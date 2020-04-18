Депутаты призвали начать выплаты пособий всем россиянам

Депутаты Москвы и Санкт-Петербурга выступили с предложением к Владимиру Путину и Михаилу Мишустину о социальных выплатах всем гражданам России.

Согласно документу, опубликованному на сайте Ассоциации независимых депутатов, каждому взрослому предлагают платить по 25 тысяч рублей, на ребенка - по 15 тысяч.

По мнению авторов инициативы, подобная мера поможет сохранить платежеспособный спрос населения на товары и поддержать экономику.

Парламентарии отмечают, что на данный момент государством накоплены огромные резервы на черный день и в сложившейся ситуации их необходимо использовать.

Накануне глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным.

Согласно данным оперштаба, в России заразились COVID-19 свыше 32 тысяч человек, выздоровели - 2590, жртвами стали - 294.