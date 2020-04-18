В Москве продлен режим ограничений из-за коронавируса до 1 мая

В Москве продлен режим ограничений из-за распространения коронавируса до 1 мая. Соответствующий указ подписал столичный мэр Сергей Собянин.

Отмечается, что весь апрель в городе будет закрыто большинство предприятий. Кроме того, до конца месяца необходимо использовать цифровые пропуска.

Собянин отметил, что для контроля пропускного режима при поездках на автомобиле задействуют дорожные камеры фотовидеофиксации.

Все граждане, которые имеют служебное удостоверение, должны будут получить пропуск. С 22 апреля проезд в общественном транспорте будет невозможен по одноразовым билетам - для этого необходимо использовать соцкарты, единый проездной, а также карты «Тройка» и «Стрелка».