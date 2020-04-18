В Москве вводится новый вид цифровых пропусков

Мэр Москвы Серегей Собянин заявил о введении в городе нового вида пропусков - для волонтеров. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

Отмечается, что данные пропуска могут получить волонтеры, оформившие личный номер в ГБУ«Мосволонтер».

«Количество пропусков, выдаваемых в течение недели, не ограничено», - говорится в сообщении.

Ранее Собянин рассказал о порядке получения пропуска для передвижения по городу. Существует три способа это сделать.