В Москве вводится новый вид цифровых пропусков
Новые пропуска будут предназначены для осуществления волонтерской деятельности.
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Мэр Москвы Серегей Собянин заявил о введении в городе нового вида пропусков - для волонтеров. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.
Отмечается, что данные пропуска могут получить волонтеры, оформившие личный номер в ГБУ«Мосволонтер».
«Количество пропусков, выдаваемых в течение недели, не ограничено», - говорится в сообщении.
Ранее Собянин рассказал о порядке получения пропуска для передвижения по городу. Существует три способа это сделать.