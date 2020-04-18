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В правительстве Москвы допустили ужесточение пропускного режима

Светлана Головина
09:26 18.04.2020
По словам Сергея Собянина, при необходимости будут внесены изменения в законодательство.
В правительстве Москвы допустили ужесточение пропускного режима
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press

Если число нарушений самоизоляции будет расти, то власти Москвы могут ужесточить пропускной режим. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что на данный момент необходимые инструменты для этого есть.

В случае необходимости, есть возможность внести изменения в законодательство как  на федеральном, так и региональном уровне.

Однако в эфире телеканала «Россия-1» Собянин подчеркнул, что  большинство москвичей соблюдает введенный режим.

По последним данным, количество заболевших на территории России достигло 32 008 человек.

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