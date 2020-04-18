В правительстве Москвы допустили ужесточение пропускного режима

Если число нарушений самоизоляции будет расти, то власти Москвы могут ужесточить пропускной режим. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что на данный момент необходимые инструменты для этого есть.

В случае необходимости, есть возможность внести изменения в законодательство как на федеральном, так и региональном уровне.

Однако в эфире телеканала «Россия-1» Собянин подчеркнул, что большинство москвичей соблюдает введенный режим.

По последним данным, количество заболевших на территории России достигло 32 008 человек.