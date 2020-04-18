Следователи назвали возможные причины крушения самолета под Хабаровском

Следователи озвучили возможные причины крушения частного самолета под Хабаровском. Инцидент произошел сегодня, 18 апреля, в районе села Лесное.

«Следствием отрабатываются следующие версии случившегося: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна», - сообщили в Дальневосточном СУ на транспорте СК РФ.

Вместе с тем известно, что в результате аварии есть погибшие. Точное число пока неизвестно.

Было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ. В настоящее время следственная группа проводит осмотри места происшествия.

По данным МЧС РФ по региону, информация о крушении поступила в 06:45 по Москве. Легкомоторный самолет упал на нежилую зону. Воздушное судно после падения загорелось.