Следователи назвали возможные причины крушения самолета под Хабаровском
В настоящее время информация о числе погибших устанавливается.
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Следователи озвучили возможные причины крушения частного самолета под Хабаровском. Инцидент произошел сегодня, 18 апреля, в районе села Лесное.
«Следствием отрабатываются следующие версии случившегося: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна», - сообщили в Дальневосточном СУ на транспорте СК РФ.
Вместе с тем известно, что в результате аварии есть погибшие. Точное число пока неизвестно.
Было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ. В настоящее время следственная группа проводит осмотри места происшествия.
По данным МЧС РФ по региону, информация о крушении поступила в 06:45 по Москве. Легкомоторный самолет упал на нежилую зону. Воздушное судно после падения загорелось.