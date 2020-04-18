Четыре «всадника» онкологии: названы предшествующие раку заболевания

Исследователи из Японии обнаружили связь между рядом инфекционных заболеваний и развитием онкологии в последующие шесть лет. В исследовании были проанализированы данные более 48 тысяч человек: учитывались ежегодные показатели распространенности гриппа, гастроэнтерита, гепатита и пневмонии.

По данным исследования Cancer Immunlolgy Research, в работе рассматривался период с 2005 по 2012 год. По словам сотрудника Высшей школы медицины Киотского университета в Японии Синако Инаиды, благотворной для развития онкологии средой может стать атмосфера, вызванная воздействием химических канцерогенов, хроническими или генетическими заболеваниями, а также нарушениями в работе иммунной системы и распространением инфекций.

Пациенты с раком желудка за несколько лет до диагноза страдали от пневмонии. Люди с гематологическим раком - от гепатита, а пациенты с раком яичек - гриппом.

По мнению исследователей, поражение инфекцией определенного органа «не обязательно коррелирует с повышенным риском развития рака того же органа».