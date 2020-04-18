Легкомоторный самолет потерпел крушение под Хабаровском

Легкомоторный самолет потерпел крушение приблизительно в 30 километрах от Хабаровска. Трагедия произошла сегодня, 18 апреля.

По данным МЧС РФ по региону, информация о крушении поступила в 06:45 по Москве. Катастрофа произошла вблизи села Лесное Хабаровского района. Легкомоторный самолет упал на нежилую зону. Воздушное судно после падения загорелось.

«Расстояние от Хабаровска - 35 километров. По предварительным данным, есть погибшие», - сообщили в ведомстве.

На место трагедии была направлена группа спасателей. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.