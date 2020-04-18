«Не надо паники»: врач рассказал, что необходимо делать в случае инфицирования COVID-19

Никакая клиническая симптоматика не гарантирует уверенность в том, что человек заражен коронавирусом, однако, если вы заметили признаки респираторных заболеваний, необходимо соблюдать строгий порядок действий. Об этом рассказал «Звезде» врач-высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев.

В первую очередь нужно обеспечить полную самоизоляцию и сообщить информацию о своем состоянии по номерам экстренных служб - горячая линия департамента здравоохранения, оперштаб по борьбе с COVID-19, скорая помощь - и ждать дальнейших указаний.

«После того, как вы сообщите информацию, к вам приедут специальные медики, которые возьмут анализ на коронавирусную инфекцию и смогут определить, насколько тяжело ваше состояние - есть ли необходимость в госпитализации или можно остаться дома для медикаментозного лечения», - отметил специалист.

Он подчеркнул, что точное состояние и диагноз могут поставить только специалисты на основе анамнеза.

Накануне Зайцев рассказал, что в домашних условиях в качестве альтернативы антисептическим средствам можно использовать перекись водорода, нашатырный спирт и хлорсодержащие чистящие средства.

Стоит ли опасаться за свое здоровье, если на вас чихнули на улице или COVID-19 был диагностирован у соседа - читайте также в нашей специально рубрике.

Согласно статистике оперштаба, в России заражены коронавирусом свыше 32 тысяч человек.