В МЧС рассказали, какие респираторы нужно носить в период пандемии

В случае появления симптомов коронавируса рекомендуется носить респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, чтобы избежать распространения инфекции на окружающих, заявили в МЧС России.

В частности, необходимо использовать защитное средство классов: FFP1, FFP2 и FFP3 без соответствующих клапанов.

В ведомстве пояснили, что при непосредственном контакте с больным COVID-19 рекомендуется применять респираторы класса защиты FFP3, так как эффективность защиты органов дыхания в них составляет 99%.

Отмечается, что респираторы и медицинские маски надевают однократно и не более чем на 2-3 часа.

«После прикосновения к использованной медицинской маске или респиратору необходимо тщательно вымыть руки», - уточняют специалисты.

На данный момент на территории России диагностированы свыше 32 тысяч случаев заболевания коронавирусом, в мире - свыше двух миллионов.