Проценко рассказал о числе зараженных COVID-19 в Коммунарке

На лечении в больнице в Коммунарке в настоящее время находится 457 пациентов. Из них с коронавирусной инфекцией - 341 человек, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.

По его словам, диагноз пневмония поставлен 455 пациентам. В реанимации сейчас 42 человека, 23 из которых подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил Проценко на своей странице в Facebook.

Всего за сутки в больницу поступило 37 новых пациентов. Выписано же было 74 человека.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве в поселении Вороновском открылся новый инфекционный центр. Его построили за месяц. Первых пациентов там примут уже в понедельник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.