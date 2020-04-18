В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики

Страстная пятница: что можно и нельзя делать в этот день

«Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона», - прокомментировал ситуацию глава республики Валентин Коновалов.

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