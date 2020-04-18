В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики
Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование по факту получения взятки.
© Фото: Пресс-служба Главы Республики Хакасия и Правительства Республики Хакасия
По подозрению в получении взятки был задержан исполняющий обязанности заместителя главы - министр строительства и ЖКХ Хакасии - Сергей Новиков, говорится на сайте правительства Республике.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, возбуждено уголовное дело.
«Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона», - прокомментировал ситуацию глава республики Валентин Коновалов.
Уточняется, что задержание Новикова было проведено в пятницу, 17 апреля.