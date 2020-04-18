Синоптики обещают россиянам теплый май

На территории большей части России в мае прогнозируют повышение температура на несколько градусов выше климатической нормы, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, на градус и выше тепло ожидает жителей Центрального федерального округа, западного Поволжья и Краснодарского края, а также Крыма.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях столбики термометров останутся в пределах нормы.

«Ночью от +6 до +11, днем - плюс 15-20 градусов. Однако при похолодании возможны небольшие заморозки», - сказала специалист «Российской газете».

В центральной части страны и Поволжье днем ожидается до +20 градусов, ночью - около +10.

«На нижней Волге и нижнем Дону днем в мае обычно очень тепло - до 25 градусов выше нуля, а на юге Краснодарского края и на побережье Черного моря - до +26 градусов», - отметила Паршина.

В Челябинской, Курганской и Свердловской областях в ночные часы ожидается от нуля до плюс пять градусов, днем - +15-20.

Отрицательные температуры останутся ночью на севере Якутии - до минус 7 градусов, однако днем ожидается до плюс 10.