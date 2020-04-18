Врачи рассказали о трудностях работы в период борьбы с COVID-19

Сотрудники одного из медучреждений Мэриленда в Соединенных Штатах поделились историями о своей работе в период пандемии коронавируса.

Одним из самых тяжелых моментов для медсестры Тиффани Фер в работе является прощание умирающего с родственником по видеосвязи, так как все посещения запрещены.

«Не могу представить, насколько непросто, когда прощаешься с кем-то - и не можешь его увидеть, а потом человек умирает», - сказала она.

Ее коллега Лайа Мэринг отметила, что сложно видеть среди зараженных недавно родивших женщин, ведь им нельзя быть рядом со своим ребенком.

В свою очередь фельдшер Мартина Бэлл отметила, что особенно тяжело приходится наблюдать за своими коллегами.

«Страшно, когда понимаешь, что если заболеют врачи, то некому будет заботиться об остальных», - цитирует ее РИА Новости.

Согласно статистике, на данный момент в мире заражены свыше двух миллионов человек, среди которых свыше 600 тысяч случаев на территории США.