В Ростовской области из-за ветрового нагона подтоплены населенные пункты

Из-за сильного нагонного ветра в Ростовской области подтоплены участки внутрипоселковых дорог в трех населенных пунктах Азовского района- хутор Казачий ерик, станица Елизаветинская, хутор Лагутник. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Александр Дягтярев.

По его словам, в зоне подтопления могут оказаться также Таганрог, Неклиновский и Мясниковский район.

В распоряжении «Звезды» оказались эксклюзивные кадры с места.

«Уровень воды в реке Дон повысился, но пока еще не превышает опасных отметок. Некоторые прибрежные низменные районы ростовской области уже подтоплены, однако угрозы населенным пунктам и строениям пока нет», - передает корреспондент Анастасия Фириченкова.

На данный момент в зоне подтоплений работают 73 сотрудника МЧС и 28 единиц техники.