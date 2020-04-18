Генсек ООН призвал создать коалицию для разработки вакцины от COVID-19

Для разработки вакцины от заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусной инфекцией, необходимо создать глобальную коалицию, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Нам нужна глобальная коалиция для разработки вакцины от COVID-19, которая должна стать доступной повсюду и для всех», - написал он в Twitter.

По его словам, вакцина должна восприниматься как глобальное общественное достояние.

По информации ВОЗ, не менее 70 вакцин от коронавируса сейчас разрабатывается в разных странах мира.

В России работу по созданию вакцины ведут семь научных центров, клинические испытания должны начаться в ближайшее время.