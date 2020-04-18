Названа причина «необъяснимых» тяжелых случаев COVID-19 у молодых людей

Из-за генетической предрасположенности молодых людей объясняются редкие тяжелые формы течения болезни коронавирусом. Об этом заявил иммунолог из Франции, профессор Жан-Лоран Казанова Le Monde.

Он обратил внимание на то, что у молодых людей и детей без хронических заболеваний коронавирус протекает крайне тяжело. Возможны даже летальные исходы.

«Эти необъяснимые случаи указывают на существование генетических факторов, которые влияют на реакцию на вирус», - отметил профессор.

По его словам, именно из-за предрасположенности при контакте с вирусом в организме выявляются уязвимые к нему гены. В настоящее время ученый работает над тем, чтобы определить уязвимые перед коронавирусом вариации генома.

Вспышка нового типа вируса произошла 31 декабря в китайском городе Ухань. За пару месяцев заболевание распространилось по миру, сейчас оно выявлено в 185 странах. Количество заболевших в мире насчитывается свыше двух миллионов, более 150 тысяч пациентов скончались из-за коронавируса. Считается, что COVID-19 представляет опасность для пожилых людей, а также тех, кто имеет хронические заболевания.