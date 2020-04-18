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Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса

Ирина Егорова
05:19 18.04.2020
По его словам, COVID-19 создан в уханьской лаборатории, а информацию о заражении людей от диких животных считает легендой.
Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса
© Фото: pixabay.com

Коронавирус имеет лабораторное происхождение, считает лауреат Нобелевской премии 2008 года, французский вирусолог Люк Монтанье его словам, COVID-19 содержит в себе частицы ВИЧ.

Версию о заражении людей через диких животных вирусолог считает красивой легендой. По его мнению, коронавирус был создан в уханьской лаборатории, сказал французскому порталу Pourquoi Docteur. 

Монтанье считает, что разработка велась с начала 200-х годов. Возможно, это произошло при попытке создать вакцину, защищающую от ВИЧ, отметил ученый.

Данную версию подтверждает исследование двух китайских биологов - Ботао Сяо и Лей. Они пришли к выводу, что источником болезни для людей стали научные лаборатории, расположенные в городе Ухань  в 280 метрах от рынка морепродуктов. Там проводятся опыты с летучими мышами. Кроме того, ученые говорят о еще одной лаборатории, в 12 километрах от рынка морепродуктов, где проводились опыты с вирусом SARS-CoV, вызвавшем эпидемию атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, - летучие мыши являются его переносчиками.

Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч, выявлено более 2,2 миллиона случаев заражения, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику заболевания. При этом более 560 тысяч человек вылечились от COVID-19. Большинство зараженных насчитывается в США - почти 685 тысяч человек. Далее идут такие страны как Испания, Италия, Франция и Германия. Россия поднялась на две строчки выше в списке - с 15 на 13 место. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки выявлено 4070 случаев заражения. Всего в нашей стране 32 008 пациентов с диагнозом COVID-19. При этом 2590 человек выздоровели и 273 умерли.

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