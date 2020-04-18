Врач рассказал, способствует ли баня профилактике COVID-19

Посещение бани в целях профилактики коронавируса неэффективно, считает иммунолог-аллерголог Владимир Володин. Наоборот, оно может быть опасно из-за повышенной влажности.

«Он также оседает на поверхности. А вдыхание такого пара может запросто привести к инфицированию», - пояснил Володин.

Хотя ряд французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.

Посещение парилки не укрепляет иммунитет, сказал врач.

«Для иммунитета все экстремальное — отнюдь не полезно. Да и что касается альтернативных методов профилактики коронавируса, я бы не советовал сейчас вообще играть с иммунитетом, поскольку до сих пор доподлинно неизвестно, как иммунная система человека реагирует на этот вирус», - цитирует специалиста «Вечерняя Москва».

По его словам, самым эффективным методом является максимальная изоляция от общества. Напомним, что данный режим должны соблюдать все граждане вне зависимости от возраста до 1 мая. Исключением является лишь поход в магазин, аптеку, выгул собаки или посещение медицинского учреждения.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки выявлено 4070 случаев заражения в России. Всего в нашей стране 32 008 пациентов с диагнозом COVID-19. При этом 2590 человек выздоровели и 273 умерли. Случаи заболевания зарегистрированы во всех регионах страны.