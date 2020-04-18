В Роструде напомнили, каких работников нельзя увольнять по сокращению

Некоторых работников запрещается увольнять по сокращению штатов, заявил заместитель главы Роструда Иван Шкловец.

«Это беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, это одинокие мамы, воспитывающие малолетних детей, это лица, воспитывающие без матери ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, и это единственные кормильцы ребенка-инвалида в семье, где трое и более малолетних детей, если второй родитель не работает», - сказал он во время онлайн-трансляции газеты «Ведомости».

Под исключение также попадают находящиеся на больничном или в отпуске работники. Руководство не имеет права уволить еще и тех, кто временно занимает должность основных сотрудников, ушедших в отпуск по уходу за ребенком.

Как заявлял ранее глава Минтруда Антон Котяков, сейчас в России зарегистрировано 735 тысяч безработных, с начала года их количество увеличилось на 44 тысячи человек.

Из-за пандемии коронавируса многие специалисты могут стать невостребованными, например турагенты и экскурсоводы. На грани банкротства из-за приостановки гражданских воздушных перевозах находится множество авиакомпаний. Без работы могут остаться высококлассные специалисты, что повлечет за собой сильный рост уровня конкуренции. Такая же ситуация ждет и фитнес-индустрию.