Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Серпухове

В подмосковном городе Серпухов при пожаре в пятиэтажном жилом доме погибли два человека, еще один пострадал. Дом находится по адресу улица Форсса.

Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров.

Пожарные эвакуировали по лестничным маршам четверых человек, один из них был доставлен в городскую больницу им. Семашко. Уточняется, что к ликвидации возгорания привлекались 24 специалиста и восемь единиц техники, передает РИА Новости.