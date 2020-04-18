Эксперт рассказала о схеме возврата денег за «сгоревшие» авиабилеты

Вернуть деньги за авиабилет, который приобретался по невозвратному тарифу, возможно, если полет не состоялся из-за закрытия границ на фоне пандемии COVID-19. Если авиаперевозчик отказывается компенсировать стоимость билета, следует обращаться в суд рассказала доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В.Плеханова Наталья Свечникова.

«В случае если полет должен был быть осуществлен в период запрета международного авиасообщения, то отказ пассажира от авиабилета является вынужденным, и он вправе требовать возврата оплаты», - отметила она.

Пассажиру или его представителю необходимо приготовить претензию и направить ее в адрес компании. Требования для решения данного вопроса должны быть изложены, опираясь на положения Гражданского кодекса Российской Федерации (ст. 451 Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств).

В последнее время, авиакомпании аргументируют свой отказ о возврате стоимости билета тем, что у них самих нет денег. Многие предлагают заменить выплаты на ваучеры или сертификаты, которые можно использовать для будущих полетов. ​

Свыечникова уточнила, что деньги не вернут тем, если пассажир требует возврата суммы на полет, который запланирован после снятия запрета. Также она уточнила, что ограничения на авиасообщение внутри страны не введено, поэтому полный возврат средств за билет пассажир может получить только в случае отмены рейса авиаперевозчиком, цитирует ее агентство «Прайм».

Из-за ситуации с коронавирусом Россия 23 марта приостановила международное сообщение со всеми странами. Исключение составляли только полеты для вывоза граждан, по всей вероятности, сейчас не будет и их. Аналогичные меры были введены и другими странами на фоне пандемии COVID-19. l Предполагается, что убытки российских авиакомпаний в случае приостановки полетов до конца года могут превысить 100 миллиардов рублей.