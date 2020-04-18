Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии

Страстная пятница: что можно и нельзя делать в этот день

Всего российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более чем 60 населенных пунктах итальянской Ломбардии. Обработано 66 зданий и сооружений.

«С начала работ принято на лечение 54 пациента, из них – 39 продолжают находиться на лечении, 15 человек выздоровели и уже выписаны из госпиталя», - сообщил заместитель начальника войск РХБ защиты Вооруженных Сил России генерал-майор Сергей Кикоть, возглавляющий группу российских военных специалистов, оказывающих помощь Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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