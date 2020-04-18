Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех пансионатах городов в Ломбардии.
«С начала работ принято на лечение 54 пациента, из них – 39 продолжают находиться на лечении, 15 человек выздоровели и уже выписаны из госпиталя», - сообщил заместитель начальника войск РХБ защиты Вооруженных Сил России генерал-майор Сергей Кикоть, возглавляющий группу российских военных специалистов, оказывающих помощь Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По его словам, особое внимание уделяется сохранению здоровья наших военнослужащих.
«Для проведения тестов на выявление возможного заражения коронавирусной инфекцией задействована лаборатория многофункционального мобильного комплекса», – рассказал Кикоть.
Всего российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более чем 60 населенных пунктах итальянской Ломбардии. Обработано 66 зданий и сооружений.