Специалисты из РФ приступили к оборудованию полевого госпиталя в Италии

Российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами приступили к оборудованию отделений интенсивной терапии в госпитале, созданном в итальянском городе Бергамо для лечения больных, заразившихся COVID-19.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, госпиталь начнет принимать пациентов уже в начале апреля. В лечебном учреждении в несколько смен будут работать интернациональные бригады российских и итальянских врачей.

«Несмотря на название – полевой госпиталь – в нем будут представлены все отделения для оказания специализированной помощи больным с коронавирусной инфекцией», - отметил подполковник, доцент кафедры Военно-медицинской академии Александр Юманов.

При оборудовании отделений реанимации, интенсивной терапии, диагностической лаборатории и отделения для выздоравливающих итальянские специалисты учитывают опыт российских коллег и строгие требования к эпидемической безопасности в нашей стране.

В ближайшее время российские и итальянские медицинские бригады начнут совместную работу по приему и лечению больных коронавирусом. Госпиталь рассчитан на 142 койко-места, в нем будут работать более 200 итальянских и российских специалистов.

«Здесь будут работать итальянские и российские медики. Это хорошая возможность для сотрудничества в борьбе с эпидемией, которая унесла много жизней. Значимость возведения госпиталя в том, что необходимо обеспечить безопасностью весь персонал и пациентов, которые находятся на лечении от COVID-19», - подчеркнул главный врач полевого госпиталя Валотти Коливьеро.

К настоящему времени российские военные врачи эпидемиологи и специалисты войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную санитарную дезинфекционную обработку 14 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.