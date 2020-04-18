Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Трамп открывает Америку: во многих штатах снимаются ограничения по коронавирусу

Ирина Егорова
03:49 18.04.2020
По словам американского лидера, пик заболевания уже пройден, в связи с чем в ближайшее время минимум 29 штатов начнут снимать ограничения. Первым станет Техас.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Число зараженных по всеми миру приближается к отметке в два миллиона триста тысяч человек. В США уже 35 тысяч погибших от коронавируса. Но, американский лидер Дональд Трамп уверен, что пик заболевания уже пройден. Поэтому в большинстве штатов в ближайшее время будут сняты ограничения в связи с COVID-19. Первым станет Техас. Но многие, например, Нью-Йорк, против поспешного решения главы государства.

Накануне Дональд Трамп заявил, что благодаря действиям властей удалось избежать многочисленных жертв коронавируса.

«2,2 миллиона человек могли бы умереть. Минимум, если бы мы ничего не делали, составил бы 1,6 миллиона. Но мы проделали большую работу», - сказал Трамп.

В случае, если вспышка инфекции примет еще более глобальные масштабы, то военные вертолеты в экстренном порядке эвакуируют в безопасное место всю верхушку правительства.  

США находятся на первом месте, по данным Университета Джонса Хопкинса, по числу заболевших коронавирусом. Следующие строчки печального рейтинга занимают Испания, Италия, Германия, Франция. Россия - на 13 месте по количеству зараженных COVID-19. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки выявлено 4070 случаев заражения. Всего в нашей стране 32 008 пациентов с диагнозом COVID-19. При этом 2590 человек выздоровели и 273 умерли.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.04.2020, 11:03
В РФ 146 тысяч россиян с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением врачей
Дата17.04.2020, 22:30
В Ростове-на-Дону строительство медицинского центра Минобороны РФ идет по графику
Дата11.04.2020, 13:25
РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году
Дата17.04.2020, 13:42
В МИД РФ заявили об ухудшении перспектив продления СНВ-3
Дата17.04.2020, 15:00
На грани жизни и смерти: как экипаж российских космонавтов пережил десятки аварий за один полет
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
03:49 В стране и мире
Видео
Трамп открывает Америку: во многих штатах снимаются ограничения по коронавирусу
03:28 В стране и мире
В Подмосковье завели уголовное дело на сбежавшего от врачей больного COVID-19
02:07 В стране и мире
Видео
ЕГЭ, ОГЭ и ВПР: как школьники будут сдавать экзамены во время пандемии
01:20 В стране и мире
Собянин открыл построенную за месяц инфекционную больницу в Новой Москве
23:45 В стране и мире
В Москве умер 21 пациент с COVID-19
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
04:24 В стране и мире
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Серпухове
04:18 В стране и мире
Эксперт рассказала о схеме возврата денег за «сгоревшие» авиабилеты
03:49 В стране и мире
Видео
Трамп открывает Америку: во многих штатах снимаются ограничения по коронавирусу
03:28 В стране и мире
В Подмосковье завели уголовное дело на сбежавшего от врачей больного COVID-19
03:00 Армия
Видео
Более 1000 десантников в Ульяновской области прошли контрольную проверку за зимний период обучения
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Названа температура гибели коронавируса
Страстная пятница: что можно и нельзя делать в этот день
Врач рассказала, что необходимо пить для улучшения работы мозга
Видео
«Главное - дезинфекция»: врач рассказал, чем заменить санитайзеры в домашних условиях
Ученые нашли «слабое место» коронавируса
Врач рассказала, как не занести коронавирус с улицы в квартиру
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.