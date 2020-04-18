Трамп открывает Америку: во многих штатах снимаются ограничения по коронавирусу

Число зараженных по всеми миру приближается к отметке в два миллиона триста тысяч человек. В США уже 35 тысяч погибших от коронавируса. Но, американский лидер Дональд Трамп уверен, что пик заболевания уже пройден. Поэтому в большинстве штатов в ближайшее время будут сняты ограничения в связи с COVID-19. Первым станет Техас. Но многие, например, Нью-Йорк, против поспешного решения главы государства.

Накануне Дональд Трамп заявил, что благодаря действиям властей удалось избежать многочисленных жертв коронавируса.

«2,2 миллиона человек могли бы умереть. Минимум, если бы мы ничего не делали, составил бы 1,6 миллиона. Но мы проделали большую работу», - сказал Трамп.

В случае, если вспышка инфекции примет еще более глобальные масштабы, то военные вертолеты в экстренном порядке эвакуируют в безопасное место всю верхушку правительства.

США находятся на первом месте, по данным Университета Джонса Хопкинса, по числу заболевших коронавирусом. Следующие строчки печального рейтинга занимают Испания, Италия, Германия, Франция. Россия - на 13 месте по количеству зараженных COVID-19. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки выявлено 4070 случаев заражения. Всего в нашей стране 32 008 пациентов с диагнозом COVID-19. При этом 2590 человек выздоровели и 273 умерли.