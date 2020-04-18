В Подмосковье завели уголовное дело на сбежавшего от врачей больного COVID-19

В Подмосковье возбудили уголовное дело по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» в отношении больного коронавирусной инфекцией COVID-19, сбежавшего от врачей, сообщила начальник пресс-службы подмосковного ГУ МВД России Татьяна Петрова.

Мужчина 1970 года рождения самовольно покинул медицинское учреждение, зная о своем диагнозе и запрете на передвижение.

«Своими действиями мужчина создал угрозу наступления последствий в виде массового заражения людей», - сообщается на сайте ведомства.

По ее словам, сотрудники полиции установили местонахождение нарушителя и вернули его в стационар.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки выявлено 4070 случаев заражения. Всего в нашей стране 32 008 пациентов с диагнозом COVID-19. При этом 2590 человек выздоровели и 273 умерли.