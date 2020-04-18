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В Подмосковье завели уголовное дело на сбежавшего от врачей больного COVID-19

Ирина Егорова
03:28 18.04.2020
Своими действиями мужчина создал угрозу наступления последствий в виде массового заражения людей. 
В Подмосковье завели уголовное дело на сбежавшего от врачей больного COVID-19
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press

В Подмосковье возбудили уголовное дело по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»  в отношении больного коронавирусной инфекцией COVID-19, сбежавшего от врачей, сообщила начальник пресс-службы подмосковного ГУ МВД России Татьяна Петрова.

Мужчина 1970 года рождения самовольно покинул медицинское учреждение, зная о своем диагнозе и запрете на передвижение.

«Своими действиями мужчина создал угрозу наступления последствий в виде массового заражения людей», - сообщается на сайте ведомства. 

По ее словам, сотрудники полиции установили местонахождение нарушителя и вернули его в стационар.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки выявлено 4070 случаев заражения. Всего в нашей стране 32 008 пациентов с диагнозом COVID-19. При этом 2590 человек выздоровели и 273 умерли.

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