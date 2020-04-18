Нашли общий язык: специалисты РХБ защиты России и Сербии провели боевое слаживание

Специалисты РХБ защиты России и Сербии провели боевое слаживание для проведения совместных дезинфекционных мероприятий. Российские военнослужащие ознакомились со специальной техникой, экипировкой и средствами индивидуальной защиты сербских коллег и в свою очередь продемонстрировали возможности отечественных мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

Военные химики обеих стран быстро нашли «общий язык», оказалось, что техника имеет сравнимые тактико-технические характеристики, а способы и приемы специальной обработки схожи по технологии проведения. Уже завтра сводные расчеты специалистов РХБ защиты обеих стран приступят к проведению дезинфекции медицинских объектов в сербских городах Белград и Ниш.

«Для меня лично, и для моих подчиненных, это большая честь, выполнять совместно задачи со специалистами из Российской Федерации. С одной стороны, это очень большая ответственность, а с другой, это удовольствие работать бок о бок с русскими братьями» - подчеркнул командир подразделения РХБ защиты Республики Сербия капитан Александр Лукич.

Свою работу в Сербии продолжают и военные медики. Две врачебно-сестринские бригады осмотрели 46 пациентов, инфицированных COVID-19.

Специалисты РХБ защиты за сутки обработали 14 объектов, в том числе в военно-медицинских центрах «Славия» и «Нови Белград» в Белграде, городских поликлиниках и полицейском управлении в городах Панчево и Нише.

Всего российским сводным отрядом действующим в Республике Сербия проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 44 объектах в 9 городах Республики Сербия.