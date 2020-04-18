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ЕГЭ, ОГЭ и ВПР: как школьники будут сдавать экзамены во время пандемии

Ирина Егорова
Константин Коковешников
02:07 18.04.2020
Минпросвещение из-за коронавируса перенесло сроки начала ЕГЭ, сдвинув начало основного периода сдачи экзамена с 25 мая на 8 июня.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пандемия коронавируса не изменит процедуру сдачи ЕГЭ в этом году. Она пройдет в очной форме, правда, немного позже. Минпросвещение из-за коронавируса перенесло сроки начала ЕГЭ, сдвинув начало основного периода сдачи экзамена с 25 мая на 8 июня. Не исключено, что сроки сдачи экзаменов сдвинутся еще. Окончательное решение Минпросвещение огласит после майских праздников.

«Организация проведения экзаменов меняться не будет. Все меры, которые обеспечивают объективность проведения ЕГЭ, равенство возможностей для всех участников экзамена при поступлении в вузы, сохранятся», - заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Сроки проведения экзамена решено было передвинуть затем, чтобы у выпускников, которые находятся на дистанционном обучении, была возможность лучше подготовиться.

«Нет возможности спросить вживую о чем то. Никто объяснять не будет дистанционно. В стенах школы было понадежнее и эффект был другим совсем», - считает ученица 11 класса Ксения Моисеенко.

Найти все необходимые материалы к экзаменам можно на сайте «Моя школа в онлайн».

Коррективы коснулись и выпускников 9 классов.

«Принято решение, что экзамен будет проходить по двум обязательным предметам -  русскому языку и математике. Сдавать предметы по выбору в этом году не надо», - рассказал министр.

Учеников всех остальных классов тоже ждут серьезные изменения. Всероссийские проверочные работы, которые по традиции проводили в мае, перенесли на начало следующего учебного года. При этом оценки за них выставлять не будут.

Что касается поступления в университеты, то они настроены принимать абитуриентов по результатам ЕГЭ.

«Мне кажется, что не стоит беспокоиться. Последняя четверть - вопросы повторения. Многие занимаются с репетиторами», - отметила ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок.

На зачисление вне конкурса, как обычно, смогут рассчитывать участники олимпиад. Все, кто вышел в финал и поступает в вузы в этом году, автоматически становятся призерами.  На школьном уровне принять участие в олимпиаде можно будет дистанционно - на сайте образовательного центра «Сириус».

Речи о полной отмене ЕГЭ пока не идет. Хотя уже звучат предложения поступить как во Франции, когда в вузы берут всех, кто хотя бы на тройки окончил школу и отчисляют лишь по результатам первой сессии.

«На мой взгляд, это было бы неплохо, но не в сегодняшних реалиях. Все, кто ринется на таких условиях, там просто не поместятся. Особенно в статусных вузах в крупных городах», - высказал свое мнение учитель Евгений Перлов.

Кравцов не исключал, что экзамены могут перенести повторно. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, сроки сдачи ЕГЭ могут снова сдвинуть, если из-за коронавируса сохранится угроза здоровью учителей и школьников.

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