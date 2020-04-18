Стройки в Подмосковье приостановят до 1 мая

В Московской области ввели временное ограничение на проведение строительных ремонтных работ. Оно продлится до 1 мая, следует из постановления губернатора региона, опубликованного на сайте регионального правительства.

«С 13 апреля по 1 мая 2020 года временно приостановить выполнение строительных, ремонтных работ», - говорится в документе.

Уточняется, что запрет не распространяется на строительство медицинских учреждений и объектов связи, на работы, связанные с обслуживанием наземного общественного и железнодорожного транспорта, аэропортов.

Также ограничения не распространяются на предприятия оборонно-промышленного комплекса, аэрокосмической отрасли, возведение, реконструкцию и ремонт капитальных объектов, связанных с реализацией нацпроектов, и строительство агропромышленных предприятий для увеличения производства продовольственной и сельскохозяйственной продукции.

До 1 мая в Москве продлен режим ограничений из-за распространения коронавируса. В столице работать будут только продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, общественный транспорт.