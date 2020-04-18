Апрельский снег: на регионы центральной России надвигается циклон

В Центральную Россию сегодня неожиданно вернулась зима. В Нижегородской области выпал снег покрыл уже позеленевшие деревья. К утру он растаял, так как на улице установилась плюсовая температура. Местные жители предположили, что такая непривычная для середины апреля погода установилась для облегчения соблюдения режима самоизоляции.

По прогнозам синоптиков, циклон надвигается на большую часть регионов. Он принесет похолодание и снег с дождем. В Ростовской области из-за сильного ветра до опасной отметки поднялся уровень воды в реке Дон. Порывы достигают такой силы, что сносит на мель многотонные баржи. Удержать их с подветренной стороны пытаются буксиры.

В регионе объявлено штормовое предупреждение. Уже подтопило четыре населенных пункта.

Что касается температуры в Москве, то до Пасхи включительно ночью она будет близкой к 0, а днем не превысит +5- +8.