Доля бессимптомных случаев коронавируса в Москве выросла примерно до 60 процентов

В Москве доля инфицированных коронавирусом людей, у которых заболевание протекает бессимптомно, возросла за неделю с 40% до 60%, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

«Если неделю назад примерно 40% всех заболевших в Москве не имели симптомов, то сегодня это около 60%», - отметил он 18 апреля в эфире Первого канала.

Он отметил, что число заболевших растет в основном за счет бессимптомных носителей вируса.

По его словам, в Москве в сутки проводится порядка 18 тысяч тестов на COVID-19. Хрипун добавил, что в ближайшее время врачи Китая и Москвы обменяются опытом по методам борьбы с коронавирусом. По его словам, опыт китайских специалистов в противостоянии заболевания бесценен.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что в начале марта доля таких пациентов составляла не более 10%.

В России за минувшие сутки подтверждены 4785 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 36793 россиян. Большинство зараженных находится в Москве - 20 754 пациентов.