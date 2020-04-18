В ДТП с участием автобуса на Кутузовском проспекте погиб человек

В результате столкновения легкового автомобиля Hyundai и автобуса 18 апреля на Кутузовском проспекте погиб водитель легковушки, рассказали «Звезде» в пресс-службе столичного ГИБДД.

Он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Водитель скончался на месте.

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В столичном управлении Госавтоинспекции сообщают, что ДТП произошло в 16.30 в районе дома 55, строение 2.

Два человека получили травмы. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.