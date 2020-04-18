В ДТП с участием автобуса на Кутузовском проспекте погиб человек
Еще два человека пострадали.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В результате столкновения легкового автомобиля Hyundai и автобуса 18 апреля на Кутузовском проспекте погиб водитель легковушки, рассказали «Звезде» в пресс-службе столичного ГИБДД.
Он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Водитель скончался на месте.
В столичном управлении Госавтоинспекции сообщают, что ДТП произошло в 16.30 в районе дома 55, строение 2.
Два человека получили травмы. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.