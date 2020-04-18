В Москве скончались 28 пациентов с COVID-19

В столице за минувшие сутки скончались еще 28 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией. Возраст пациентов - от 30 до 93 лет. Уточняется, что у большинства помимо коронавируса были другие заболевания.

«Среди них – гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, сахарный диабет», - сказано в сообщении.

У 37-летнего пациента установлен диагноз «пневмония с тотальным поражением левого легкого».

Таким образом, количество людей скончавшихся в Москве от коронавируса увеличилось со 148 до 176.

В России за минувшие сутки подтверждены 4785 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 36793 россиян. Большинство зараженных находится в Москве - 20 754 пациентов.