В Москве скончались 28 пациентов с COVID-19
Количество людей скончавшихся в Москве от коронавируса увеличилось со 148 до 176.
© Фото: Marco Passaro Keystone Press Agency Globallookpress
В столице за минувшие сутки скончались еще 28 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией. Возраст пациентов - от 30 до 93 лет. Уточняется, что у большинства помимо коронавируса были другие заболевания.
«Среди них – гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, сахарный диабет», - сказано в сообщении.
У 37-летнего пациента установлен диагноз «пневмония с тотальным поражением левого легкого».
Таким образом, количество людей скончавшихся в Москве от коронавируса увеличилось со 148 до 176.
В России за минувшие сутки подтверждены 4785 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 36793 россиян. Большинство зараженных находится в Москве - 20 754 пациентов.