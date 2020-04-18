Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко российских тестов на COVID-19

С помощью российских тест-систем на коронавирус удалось выявить первых пациентов с COVID-19 в Белоруссии, заявили в Роспотребнадзоре. С февраля 14 тысяч данных тесты были бесплатно переданы Республике на выявление заболевания. А также более 30 другим странам в размере 400 тысяч штук, передает ТАСС.

Ранее президент Республики Александр Лукашенко заявил, что тесты для диагностики COVID-19 из России часто выдают неверные результаты. По его словам, в ходе проверки 15 россиян коронавирус российские тест-системы показали у всех. Но после перепроверки китайскими тестами зараженным оказался только один человек.

В Госдуме указали, что если бы это было так, Россия и сама бы сняла с использования такие тесты.

На территории Белоруссии зарегистрировано более четырех тысяч заболевших коронавирусом.

В России за минувшие сутки подтверждены 4785 случаев заболевания коронавирусом в 79 регионах. Таким образом, общее число инфицированных достигло 36793 россиян. Также известно о том, что за сутки были выписаны 476 человек - общее число выздоровевших достигло 3057 россиян. За весь период эпидемии в РФ от коронавируса скончались 313 человек.