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Военная полиция РФ провела патрулирование в Алеппо и Хасеке

Ирина Егорова
22:22 18.04.2020
Также силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование на севере Сирии.
Военная полиция РФ провела патрулирование в Алеппо и Хасеке
© Фото: Минобороны России

В Сирии усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, подписанного Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинции Алеппо и Хасеке», - заявил он.

Также силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование на севере Сирии.

На территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

«Всего за прошедшие сутки зафиксирован один  обстрел населенного пункта Мелладжа в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джебхат-ан-Нусра"*», - отметил контр-адмирал.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах. 

Также мирному населению через органы местного самоуправления в населенном пункте Канджра (провинция Латакия) выдано 750 продовольственных наборов общим весом шесть тонн.

Всего с 14 апреля выдано 31,346 тонн продовольствия.

«Джебхат-ан-Нусра»* - запрещенная в РФ террористическая организация. 

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